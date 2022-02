Požar na Bevkovem trgu je bil podtaknjen

V torkovih jutranjih urah je zagorelo pred enim od lokalov na Bevkovem trgu v Novi Gorici. Požar, v katerem je zagorelo 80 stolov, 20 miz, trije senčniki in gazebo, poškodovani pa sta bili še dve drevesi, lesena klop in javna razsvetljava, so pogasili novogoriški gasilci. Na bližnjih trgovinah so zaradi vročine popokala stekla. Policija sedaj že z gotovostjo trdi, da je bil požar podtaknjen, dogodek intenzivno preiskujejo.O požaru je Regijski center za obveščanje obvestil varnostnik z novogoriške mestne hiše, ki je okoli pol petih zjutraj v smeri središča mesta videl utripajočo svetlobo, ki je nakazovala, da gre za požar.Gasilci so požar pogasili, nastala je večja materialna škoda, po prvih ocenah v višini nekaj deset tisoč evrov. Oškodovani lastniki, teh je kar šest, so dali predlog za pregon zaradi suma poškodovanja tuje stvari.