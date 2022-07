Požar na Brestovcu je bil ob 16.15 pod nadzorom. Zagorelo je okrog 13.30 ob državni cesti št. 55 med Devetaki in Čukiščem; ogenj so opazili mimoidoči avtomobilisti, ki so takoj klicali na pomoč. Ogenj se je razširil po pobočjih Brestovca, vendar so ga zatem gasilci, pripadniki civilne zaščite in gozdne policije uspeli obvladati. Nato pa se je ogenj spe razplamtel, tako da bitke z ognjem še ni konec.