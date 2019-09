Požar podtaknil iz ljubosumja

Goriški policisti so prijavili sodnim oblastem 34-letnika s stalnim bivališčem v Gorici, ker je 25. avgusta podtaknil ogenj, zaradi katerega se je vnel požar v prodajalni hitre prehrana La Sosta na trgu pred goriško železniško postajo. Lesena hišica in vse, kar je bilo v njej, je utrpelo zelo veliko gmotno škodo.

Policisti so že kmalu ugotovili, da je bil požar podtaknjen. Izkazalo se je, da je do požara prišlo, ker je nekdo prižgal jeklenko in plinu približal ogenj.

Prijavljeni moški, ki so ga varnostni organi v preteklosti že obravnavali, naj bi požar podtaknil zaradi ljubosumja in zagrenjenosti v nekoliko zapletenem osebnem odnosu, v katerem je vključenih več ljudi. 34-letnik je v nedeljo, 25. avgusta, ob 3. uri zjutraj prišel do trga pred železniško postajo s svojim avtomobilom, zanetil požar in zbežal takoj zatem po isti poti, po kateri je prišel. Njegov avtomobil pa so posnele številne nadzorne videokamere po mestu. Policisti so tudi s pomočjo posnetkov kmalu našli krivca in mu odredili prepoved približanja osebam, ki so utrpele škodo, in krajem, kamor zahajajo.