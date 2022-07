Požar pri Lokvici je pogašen

Požar med Lokvico in Cerjem je pogašen. K temu sta precej pripomogla slovenski in italijanski helikopter, ki sta okoli 120 gasilcem pomagala pri gašenju. Kljub temu na požarišču preko noči ostaja požarna straža, skupno okoli 50 gasilcev. Na tem območju močno piha, zato bodo morali biti prisotni gasilci pozorni, da požar spet ne vzplamti. Zgorelo je med pet in šest hektarov suhe trave, podrastja in del borovega gozda.

Včeraj je bilo na terenu okoli 120 gasilcev iz poklicne gasilske enote Nova Gorica in prostovoljnih gasilskih društev (PGD) Nova Gorica, Kanal, Dobrovo, Šempeter, Dornberk, Renče-Vogrsko, Kostanjevica na Krasu, Komen in pripadniki izobraževalnega centra Ig, ki opravljajo požarno stražo v Sežani. Pomagali so jim tudi italijanski gasilci.

Poleg slovenskega in italijanskega helikopterja so se gasilcem pridružili še pirotehniki, ki so pomagali usmerjati gasilce pri gašenju požara, saj je na tem območju še precej neeksplodiranih ubojnih sredstev iz prve svetovne vojne.