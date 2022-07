Požar, ki je danes popoldne ponovno izbruhnil med Mirnom in Opatjim selom, je segel tudi čez državno mejo. Sovodenjska civilna zaščita z dvema voziloma trenutno nadzira stanje vzdolž državne meje in pri Gabrjah in čakajo na dodatna navodila. Slišati je tudi helikopter, pravi sovodenjski župan Luca Pisk, ki je na kraju. Veter sicer trenutno piha v smeri jugozahoda, kar upajo, da bi preprečevalo širjenje ognja v italijansko smer. Deželna cesta št. 55 je po novem zaprta že pri Gabrjah.