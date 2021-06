V Ulici Garzarolli v Gorici je danes dopoldne izbruhnil požar, ki je popolnoma uničil trgovino s čistili in izdelki za osebno nego Sirene blu. Gasilce so na pomoč poklicale uslužbenke okrog 11.30, na kraj so prišli s tremi vozili. V trgovini je bilo takrat tudi nekaj strank, vsi so pravočasno zapustili prostore. Gašenje je trajalo kar nekaj časa, saj je bilo v trgovini tudi veliko vnetljivih snovi. Na kraju so še vedno gasilci in policija.