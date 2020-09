Požar v Krminu

V Krminu je v noči z včerajšnjega na današnji dan zgorela hiša. Požar je povzročil veliko materialno škodo, saj je zgradba delno nevseljiva, zdravniške pomoči pa ni potreboval nihče. Goriški gasilci so klic prejeli okrog 22.30: v Ulico Duomo je gasilska ekipa prihitela z avtolestvijo in gasilskim vozilom s cisterno. Goriškim gasilcem so se pridružili tudi kolegi z letališke gasilske postaje iz Ronk, ki so se pripeljali z večjim gasilskim vozilom s cisterno.

Zagorelo je v stanovanju trinadstropne hiše nasproti stolne cerkve. V njem k sreči ni bilo nikogar. Gasilci so najprej preverili, ali je stanovanje res prazno, nakar so pogasili ogenj, ki pa je pred njihovim posredovanjem že zajel ter močno poškodoval podstrešje in streho stavbe. Gašenje in sanacija pogorišča sta trajala do 3.30.