V stanovanjski hiši v Ristorijevi ulici št. 31/1 je v noči na torek prišlo do požara, v katerem so štiri osebe utrpele posledice zaradi dima. Po vsej verjetnosti je požar povzročil kratek stik. Štiričlansko družino so prepeljali v bolnišnico za dodatna preverjanja, vendar naj bi jih že danes zjutraj odpustili. Požar se je razvil okoli 2. ure ponoči, gasilci pa so bili na delu več ur. Iz varnostnih razlogov so tudi ostali stanovalci morali za nekaj časa zapustiti svoj dom.