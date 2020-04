Pozeba usodna za sadno drevje v Vipavski dolini

Pozeba v noči iz srede na včerajšnji dan je bila usodna za sadno drevje v Vipavski dolini. Po podatkih Rajka Črva iz Kmetijsko svetovalne službe Ajdovščina so se temperature spustile celo do minus šest stopinj Celzija in tako je uničena letošnja letina sadja. Nizke temperature so bile usodne za vse, kar je bilo odprto, oz. kar je cvetelo ali brstelo. Uničena je letina marelic, breskev, kakija in kivija.

Podatki na Agro-meteorološkem portalu Slovenije kažejo, da je bilo ponoči v Vipavski dolini zelo mrzlo. Meteorološka postaja v Potočah je na primer beležila temperaturo okoli minus štiri stopinje Celzija vse od polnoči naprej, med 5. in 6. uro zjutraj pa se je temperatura spustila še niže, skoraj do minus sedem stopinj. Na drugem koncu doline, na Slapu, je bila temperatura za kakšno stopinjo višja, kljub temu se je spustila skoraj do minus pet stopinj.»Sadjarji so zelo razočarani, predvsem pridelovalci breskev imajo skoraj 100-odstotno uničen pridelek. Enako je s kakiji, ki so v nižjih legah, marelice do 150 metrov nad dnom doline ... teh pridelkov praktično ne bo. Trenutno se sicer še težko oceni pridelek češenj, saj so šele v fazi brstov in je težko pregledovati, koliko je ostalo. Verjetno pa bo škoda tudi na njih,« pojasnjuje Črv.