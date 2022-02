Požiga osumljen 36-letni moški

V noči na slovenski kulturni praznik je v središču Nove Gorice dvakrat zagorelo: najprej na Bevkovem trgu, kjer je ogenj zajel inventar pred picerijo Le Cité: 80 stolov, 20 miz, senčnike, gazebo ter mestno urbano opremo, drevesi in javno razsvetljavo, zaradi vročine pa so na bližnji trgovini popokala stekla, nato še pred Jolly barom na Delpinovi ulici, kjer so ognjeni zublji zajeli dva senčnika. Ogenj je bil podtaknjen.

Policisti so osumljenca požiga že odkrili, gre za 36-letnega moškega, neuradno naj bi to bila oseba brez stalnega prebivališča. Policisti ga do včeraj še niso prijeli oz. privedli k preiskovalnemu sodniku. Na novogoriški policijski postaji so nam včeraj povedali še, da je zadeva še v predkazenskem postopku in da bo kazenska ovadba šla v smeri kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.

Škoda, povzročena pred Jolly barom, je manjša, gre za nekaj sto evrov, medtem ko stroške požara na Bevkovem trgu, kjer je šest oškodovancev, ocenjujejo na okoli 40.000 evrov. Na novogoriški policiji si pri zbiranju podatkov o dogodku pomagajo tudi s posnetki varnostnih kamer. O požaru na Bevkovem trgu je Regijski center za obveščanje obvestil varnostnik z novogoriške mestne hiše, ki je okoli pol petih zjutraj v smeri središča mesta videl utripajočo svetlobo, ki je nakazovala, da gre za požar.