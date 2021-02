Požiralnik ob robu ceste

Ob robu državne ceste št. 55 pri Gabrjah je v prejšnjih dneh zazijala jama z odprtino, ki je dolga 140 in široka 70 centimetrov. Opazil jo je nekdanji sovodenjski župan Vid Primožič, ki je zatem obvestil Kraške krte. Skupina jamarjev si jo je ogledala v četrtek; iz nje so izkopali nekaj zemlje in se spustili skoraj pet metrov v globino. Zatem so naleteli na ožino s približno polmetrskim premerom, ki je zasuta z zemljo. Jama je v resnici požiralnik, skozi katerega odteka v podzemlje voda, ki dere s pobočja nad cesto in zatem po obcestnem jarku. V preteklosti so cestarji jamo nekajkrat zasuli, vendar je zatem deroča voda večkrat odplaknila v podzemlje nasuto zemljino. Ob cesti so še vsaj štirje drugi požiralniki, ki so jih v preteklosti ravno tako zasuli z zemljino.Jamarji so jamo zavarovali z mrežo. Z njeno najdbo so seznanili raziskovalce Univerze v Trstu, s katerimi sodelujejo pri raziskovanju podzemnih kraških voda. Obenem so obvestili tudi geološko službo Dežele Furlanije - Julijske krajine. V prihodnjih dneh nameravajo zaprositi za srečanje, da bi se pogovorili o morebitnem nadaljevanju raziskovanja jame. Jamarje bi seveda zanimalo, ali je požiralnik povezan z Vipavo ali s kraškimi podzemnimi vodnimi viri.

Več v nedeljskem Primorskem dnevniku.