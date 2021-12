Poziv k ukrepanju in budnosti

Okoljevarstveniki, ki so tako kot domačini še vedno zaskrbljeni zaradi posledic nedavnega požara v Mošu, so si včeraj ogledali deponijo na Malnišču in zatem še halo v Ulici Aquileia v Gorici, ki je polna odpadkov. Ogled je vodil Marino Visintini iz deželnega observatorija za zakonitost, ki že leta zbira podatke o nezakonitih odlagališčih, razpršenih po celi Furlaniji - Julijski krajini.

Ekomafija že leta širi svoje lovke tudi v naši deželi. V številnih krajih se soočajo z nezakonitimi odlagališči, katerih sanacija je seveda zelo draga, tako da zanjo krajevne uprave nimajo denarja. To se dogaja tudi v Sovodnjah, kjer bi za sanacijo deponije na Malnišču potrebovali štiri milijone evrov, ki jih sovodenjska občina seveda nima na razpolago,« poudarja Visintini, ki je prepričan, da imajo krajevne uprave in še zlasti občani pomembno vlogo pri preventivi. »Ko opazimo karkoli sumljivega, tovornjak, ki dovaža odpadke, bagre na delu, lahko s svojimi opažanji seznanimo pristojne ustanove; po zakonu imamo dostop tudi do vseh javnih aktov, ki zadevajo izpuste najrazličnejših obratov. Biti moramo budni in zahtevati, da so tudi krajevne uprave občutljive na vprašanja, ki zadevajo zdravje svojih občanov,« poudarja Visintini.