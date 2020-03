Pozor na goljufe!

Pred nekaterimi stanovanjskimi stavbami na Goriškem so se v prejšnjih dneh pojavili goljufivi lepaki. Ljudi, ki v stavbi nimajo prijavljenega stalnega prebivališča, besedilo poziva, naj stanovanja zapustijo, obenem pa opozarja, da bodo predstavniki varnostnih organov po domovih preverjali osebne izkaznice in najemne pogodbe stanovalcev. Plakati imajo zelo »uraden« videz, ni pa jih nalepilo notranje ministrstvo, kot bi lahko sklepali z napisa, temveč tatovi. S »preverjanji« želijo namreč razumeti, v katerih stanovanjih ni nikogar in jih torej lahko brez težav obiščejo. Župani in predstavniki varnostnih organov občane pozivajo, naj poskusu goljufije ne nasedajo. Po domovih niso namreč predvidena nobena preverjanja.