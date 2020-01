Pravilnik o finančni podpori naj bi veljal samo za nekatera društva

Tržiška občina, kot številne druge, finančno podpira društva, ki izvajajo dejavnosti v dobrobit skupnosti. Da prejmejo prispevek, pa naj bi predstavniki tržiških društev morali podpisati obrazec, s katerim se obvezujejo, da bodo spoštovali pravilnik obnašanja občinskih uslužbencev. Če bi društveni člani ne spoštovali teh obvez, naj bi občina lahko preklicala prispevek. Nekatera društva, med temi tržiška občinska godba, so se zaradi tega že pritožila pristojni funkcionarki. V pismu predstavniki godbe med drugim ugovarjajo členu pravilnika, po katerem naj bi občinski uslužbenci ne smeli kritizirati občinske uprave v javnosti in na družbenih omrežjih.

Tržiška županja Anna Cisint odgovarja, da noče nikogar utišati in da so pravilnik sprejeli v prejšnji mandatni dobi, ko je občino vodila leva sredina. »V teh treh letih smo društvom povečali prispevke, z njimi smo priredili veliko dogodkov, nakupili smo tudi opremo, ki jo lahko uporabljajo brezplačno. Pravilnik, po katerem morajo, tako kot v kateremkoli delovnem razmerju, društveni člani imeti določeno spoštovanje do "delodajalca", v tem primeru občine, velja le v nekaterih primerih, denimo za mestno godbo, ki zastopa občino. Pravilnik pa ne velja za društva, ki z občino sodelujejo,« zaključuje Cisintova.