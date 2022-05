Pravljice na ulici

»Srečevanje, delitev, upanje. Kajti vsi mi potrebujemo luč,« je moto niza prek dvajsetih srečanj pod skupnim naslovom Luce – Luč, mednarodnega festivala za otroško literaturo, ki ima kot cilj približevanje otrok svetu knjig in branja. Srečanja, ki sta jih organizirala projekt Librilliamo in Centro Studium s finančno podporo inštitutov Centro per il libro e la lettura in Città che legge ter ob pokroviteljstvu raznih občin na Goriškem in Videmskem, ponuja dijakom in študentom možnost, da se skozi knjige in zgodbe srečujejo z najmlajšimi. Srečanja, ki so letos potekala tako v italijanskem kot v slovenskem jeziku, so se od 4. aprila naprej odvijala v raznih vrtcih, šolah, knjižnicah, trgih, gledališčih in bolnišnicah Furlanije - Julijske krajine ter tudi onkraj državne meje, v Novi Gorici in Šempetru. Librilliamo se je kot projekt rodil leta 2017 in je najprej bil namenjen predvsem dijakom, ki so morali znotraj svoje višješolske poti opraviti tudi nekaj ur izmenjave šola-delo. Od takrat je projekt uspešno nadaljeval svojo pot in vključil med organizatorje tudi univerzitetne študente.

Sobotno, zadnje srečanje, ki so ga organizirali mladi snovalci projekta Librilliamo, se je začelo ob 10. uri v Raštelu, kjer so bralci z različnim ritmom in tonom glasu uprizorili in brali razne otroške zgodbe - eno tudi v slovenščini. Med bralci so bili tudi madžarski študenti univerze Péter Pázmány iz Budimpešte in univerze Pádanyi Katolikus Iskola iz mesta Veszprém, evropske prestolnice kulture leta 2023. Madžarski študentje so se z mladimi organizatorji projekta Librilliamo že predhodno srečevali po Zoomu in vadili branje in interpretacijo zgodb v italijanščini. V Gorico so dospeli v petek, včeraj pa so imeli priliko prvič pripovedovati zgodbe pred otroki. Skupina bralcev in poslušalcev se je nato iz Raštela premaknila v Ulico Oberdan, pred knjigarno Faidutti, kjer so bili za otroke že postavljeni pisani stolčki. Dijaki in študenti so z aktivnim sodelovanjem navzočih otrok spet uprizorili razne zgodbe. Popoldne je v gledališču Verdi potekala predstavitev otroškega vodnika po Gorici in Novi Gorici.