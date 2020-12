Praznični vlakec za najmlajše

Tudi v Tržiču bo letošnji praznični program okrnjen. Kot v Gorici so se zaradi epidemije koronavirusa odpovedali drsališču, otroke pa naj bi med 8. decembrom in 6. januarjem razveselil praznični vlakec, ki bo vozil po mestnem središču. Občinska uprava je zanj poskrbela v sodelovanju z avtobusnim podjetjem Apt, na voljo pa bosta dve progi: prva bo startala s Trga Republike, druga pa z Drevoreda San Marco.

Izredne zdravstvene razmere zahtevajo drugačne rešitve tudi z vidika prazničnih dejavnosti. Tržiška občinska uprava je svoj trud usmerila v božično vasico na Trgu Republike, kjer so že v prejšnjih dneh prižgali razsvetljavo na božično-novoletnih jelkah in v jaslicah. Uprava županje Anne Cisint je letošnjim prazničnim dogodkom nameravala nameniti 200 tisoč evrov, vendar ne kaže, da bo to držalo. Za vsako odpovedano prireditev je županja namreč obljubila, da bodo vsoto prihranili. Trenutno so se že morali odpovedati raznim koncertom, gledališkim večerom in – kot omenjeno – drsališču. Okraske po mestu, praznično razsvetljavo in enajst božičnih dreves, ki so jih postavili tako v mestnem jedru kot v drugih četrtih, pa je upravi uspelo ohraniti. Napovedujejo tudi potujoče predstave skupine Bandakadabra in razne delavnice za najmlajše. Kljub oviram zaradi izrednih razmer bodo tudi letos izvedli solidarnostno božično kosilo za osebe, ki so v stiski ali osamljene. Skupinskega kosila ne bo, poskrbljeno pa bo za dostavo na dom.