Praznovali bodo 70 let od ponovne ustanovitve občin

Tako Občina Števerjan kot Občina Sovodnje letos praznujeta 70. obletnico ponovne ustanovitve po drugi svetovni vojni. V normalnih pogojih bi bila praznika bolj slovesna, epidemiološke razmere, čeprav na boljšem kot pred časom, še vedno narekujejo določeno previdnost. V obeh občinah pa občinski upravi pripravljata nekaj dogodkov za obeležitev pomembnega mejnika v upravnem življenju.

»Zaradi pandemije smo morali lani prekiniti tradicijo junijskih praznikov, letos pa jih bomo izpeljali, vendar ne kot običajno. Osrednji dogodek bo 24. junija, prav na dan 70. obletnice ustanovitve občine. Takrat bo v prostorih Kulturnega doma v Sovodnjah potekala slavnostna seja občinskega sveta, sledile pa bodo tudi običajne točke junijskega praznika. S kolesoma bomo obdarili dva otroka, ki sta se najbolj izkazala na natečaju za prometno vzgojo, dodelili bomo tudi priznanja zaslužnim občanom, ki so se v tem letu posebej izkazali. Seveda ne bodo manjkali polaganje vencev, kulturna točka in slavnostni govor župana,« razlaga podžupan Erik Figelj, ki je glavni referent za dogodke, povezane s praznovanjem občinske obletnice. Ob že omenjenih točkah naj bi 24. junija tudi slovesno predstavili novo Ulico Škofja Loka, ki povezuje Štradalto z obrtno cono. »Upamo seveda, da bodo lahko na otvoritvi nove ulice tudi predstavniki Občine Škofja Loka,« poudarja Figelj. Občini povezuje dolgoletno pobratenje. V načrtih imajo občinski upravitelji tudi nekaj dodatnih zamisli, za katere preverjajo, ali so izvedljive tudi spričo spreminjanja omejitev zaradi koronavirusa.

»Ker praznujemo letos okroglo obletnico, je želja občinske uprave ta, da bi se dogodki odvijali več mesecev, vse do konca leta. Tu mislimo na razna kulturna doživetja, poletne športne turnirje itd. Želja in idej je precej, vendar marsikaj odvisi od razmer, saj ne vemo, kaj bo izvedljivo in kaj ne. Želja je, da bi bili dogodki čim bogatejši, kvalitetni in privlačni, sprijazniti pa se je treba tudi z okoliščinami,« poudarja Erik Figelj.

Kakor v Sovodnjah se tudi v Števerjanu pripravljajo na okroglo obletnico, natančen program praznovanja pa še pripravljajo. V slavnostno praznovanje 70-letnice je vsekakor uvedla predstavitev zbornika V samostojnosti je moč Marjana Drufovke in sočasen obisk ministrice Helene Jaklitsch. Pripravili bodo osrednjo proslavo ob 70-letnici, v načrtu je tudi odprtje spomenika padlim v prvi svetovni vojni, ki ga bodo postavili v bližini občinske stavbe. V naslednjih tednih števerjansko upravo čaka tudi uradna otvoritev novega dela pokopališča po večletnih delih. Smernice, ki jih je občinski odbor sprejel za praznovanje obletnice, predvidevajo kulturne dogodke, obiske pomembnih gostov, dogodke za spominjanje na zgodovinske trenutke, na splošno pa tudi promocijo tradicij in lepot Brd.