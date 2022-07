Prebivalci Jamelj in Sabličev se lahko danes vrnejo na svoje domove. Do evakuacije Sabličev je prišlo že v torek, medtem ko so Jameljci svoje domove morali zapustiti v sredo, ko je požar dosegel dvorišča raznih hiš.Doberdobski župan Fabio Vizintin pojasnjuje, da so razmere na pogorišču na Kremenjaku, Vrtačah - Gorjupi kupi in pri Sabličih pod nadzorom. Za požarno stražo skrbijo pripadniki civilne zaščite in gozdne straže.