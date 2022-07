Prebivalci Jamelj in Sabličev se danes še ne smejo vrniti na svoje domove. Danes so Sabliči še brez električne energije, medtem ko ponekod na Kremenjaku in Gorjupi kupi še gori, zaradi česar je nevarnost še vedno previsoka, da bi se lahko domačini vrnili domov. Župan Fabio Vizintin se je dopoldne v Gorici sestal s prefektom Raffaelejem Ricciardijem in z gasilci; jutri bodo ponovno preverili, ali so razmere tako dobre, da se krajani lahko vrnejo v Jamlje in k Sabličem.