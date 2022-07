Prebivalci Vrha še ne smejo domov

»Prebivalcem Vrha, ki so bili evakuirani sporočamo, da se trenutno še ne morejo vrniti domov. Odredba velja do preklica evakuacije,« so danes zjutraj zapisali na Facebook strani sovodenjske občine in dodali, da so ceste še vedno zaprte.

»Sporočamo vam tudi, da je bil noč na Vrhu in v Gabrjah dokaj mirna. Gasilci, gozdna straža in prostovoljci civilne zaščite so požarišče stalno nadzorovali. Hiše so na varnem. Letala so že na delu. V teku jutra bodo nad pobočje Brestovca in Devetakov leteli štirje helikopterji in tri letala kanader,« so še sporočili.