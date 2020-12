Pred goriško mestno hišo zahtevali resnico za Giulia Regenija

Tudi pred goriškim županstvom, kot v marsikaterem drugem mestu v Italiji, je v soboto zjutraj potekal protest, s katerim je državna organizacija Rete Pace Disarmo opozorila na problema prodaje orožja Egiptu in spoštovanja človekovih pravic. Goriško izvedbo protesta je koordinirala krajevna sekcija združenja Libera, v ospredju pa je seveda bila tudi tema iskanja resnice o umoru raziskovalca Giulia Regenija in podpora zahtevi po osvoboditvi raziskovalca na bolonjski univerzi Patricka Zakija. Pred goriško mestno hišo se je zbralo med štirideset in petdeset oseb, ki so prisluhnile kratkim posegom predstavnikov nekaterih združenj, ki so pristopila k protestu, in drugih občanov. Občinski svetnik iz vrst Foruma Andrea Picco je med drugih opozoril, da »danes na občinski stavbi končno visi rumeni transparent v podporo iskanju resnice in pravice za Giulia Regenija; rad bi, da tu tudi ostane«. Transparent so namreč obesili v sklopu protesta. Udeležence so nagovorili tudi odbornica iz občinske uprave iz Gradišča Francesca Colombi, Franco Perazza, nekdanji direktor Centra za duševno zdravje, Roberto Criscitiello za stranko Komunistične prenove, nekdanja senatorka Laura Fasiolo in duhovnik Alberto De Nadai.

