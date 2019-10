Pred knjižnico udaril mladeniča iz Sovodenj

V torek nekaj minut po polnoči so policisti dobili obvestilo, da je bil pred stavbo novogoriške knjižnice v predelu glave lažje poškodovan 18-letni italijanski državljan; po naših informacijah je doma iz Sovodenj. Nad njim se je fizično znesel mlajši moški. Poškodovancu je bila zaradi lažjih poškodb nudena pomoč v šempetrski bolnišnici. Policisti so kršitelja izsledili, gre za 30-letnega moškega iz okolice Nove Gorice. Primer policisti obravnavajo kot kršitev predpisov s področja javnega reda in miru in so mu zato izdali plačilni nalog. V ponedeljek se je podoben primer zgodil tudi v enem izmed novogoriških nakupovalnih centrov; neuradno smo izvedeli, da naj bi šlo za Qlandio. Ko je nič hudega sluteč 46-letni moški z nakupovalnim vozičkom zapuščal trgovski center skozi glavni vhod, sta do njega pristopila mlajša moški in ženska. Moški, imel naj bi okoli 30 let, je nakupovalca naenkrat tako silovito udaril v glavo, da je ta padel po vozišču in izgubil zavest, je včeraj sporočila novogoriška policija, ki primer obravnava kot sum kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe.

