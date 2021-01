Pred koncem leta sanacija plazu

Če ne bo večjih zapletov, se bo pred koncem letošnjega leta začela sanacija kar obsežnega plazišča na Valerišču. Števerjanski občinski upravitelji so poseg vključili že v lanski načrt javnih del, vendar se je predvideni upravni postopek zaradi težav z osebjem v tehničnem uradu zavlekel, tako da so sanacijo odložili na letošnje leto.Pred začetkom upravnega postopka kot takega si je območje ogledala deželna civilna zaščita, vendar so njeni izvedenci ocenili, da je zanje plazišče preveč obsežno, saj v dolžino meri skoraj kilometer. »Deželna civilna zaščita običajno poskrbi za izvedbo manjših sanacijskih posegov, ki so vredni do 250.000 evrov. V tem primeru bo pa skupno potrebnih štiristo tisoč evrov,« pravi števerjanski podžupan Marjan Drufovka in pojasnjuje, da imajo trenutno na voljo finančno kritje za prvega od treh sklopov del.»Upravni postopek smo v bistvu speljali do konca. Pristojnemu deželnemu uradu moramo odposlati edino še zaključno študijo, sicer so nam med pogovori deželni funkcionarji že napovedali, da nam bodo prižgali zeleno luč za koriščenje prispevka in izvedbo del,« opozarja števerjanski podžupan in razlaga, da je Dežela Furlanija - Julijska krajina doslej zagotovila števerjanski občinski upravi približno dvesto tisoč evrov, s katerimi bodo krili stroške načrtovanja in zatem še prvi sklop del.

