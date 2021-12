V Sovodnjah gradijo kolesarsko pot, ki bo vas povezala s Štandrežem ob robu pokrajinske ceste št. 8. Ob gradbišču je med potekom gradbenih del urejen izmenični enosmerni promet po enem voznem pasu. Lani so zgradili prvi odsek steze med avtopralnico in marketom, letos bodo nadaljevali z delom v smeri Gorice, kjer se bodo povezali na kolesarsko pot ob robu industrijske cone, in obenem v smeri Škrlj. Če ne bo večjih težav z vremenom, se bodo dela zaključila do konca meseca.