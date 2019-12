Pred postajo zabrneli stroji

Pred goriško železniško postajo so v ponedeljek zabrneli stroji, kakor so pred časom napovedali iz goriškega tehničnega urada. Prvi sklop obsežne preureditve trga pred postajo zajema postavitev nove izposojevalnice koles in novega postajališča za kolesa. Obnovili bodo asfalt, ki je naguban in poškodovan, tamkajšnjih borov pa ne bodo posekali. Zato, da so lahko začeli z deli, je občinska uprava poskrbela za odstranitev vseh koles. Dela morajo obvezno zaključiti do velike noči, saj občina drugače tvega izgubo državnega prispevka.