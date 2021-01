Pred srednjimi šolami druge stopnje redarji in civilna zaščita

V Furlaniji - Julijski krajini se bo v ponedeljek, 1. februarja, ponovno začel pouk na srednjih šolah druge stopnje, na kar se pripravlja tudi goriška občinska uprava. Goriški župan Rodolfo Ziberna je včeraj napovedal, da bodo od ponedeljka naprej pred srednješolskimi zavodi druge stopnje navzoči mestni redarji in pripadniki civilne zaščite, ki bodo skrbeli, da bodo dijaki upoštevali varnostno razdaljo in da bodo nosili zaščitne maske.

Pri nadzoru bodo sodelovali tudi nekdanji alpinci, člani karabinjerskega veteranskega združenja in nadzorniki prevoznega podjetja APT. »Zadovoljen sem, da se bo ponovno začel pouk v drugostopenjskih srednjih šolah, zato bomo ob strani deželni vladi in prefekturi, ki si prizadevata za zagotovitev varnih pogojev za povratek v šolske klopi,« poudarja goriški župan, medtem ko pristojni občinski odbornik Francesco Del Sordi napoveduje, da bodo prostovoljci civilne zaščite na delu med 7.30 in 8.30 ter med 13.30 in 14.30. Deset prostovoljcev bo razpršenih pred avtobusnim vozliščem pred železniško postajo, pred glavnimi avtobusnimi postajami po mestu in pred višješolskimi zavodi. Poveljnik mestnih redarjev Marco Muzzati napoveduje, da bodo mlade nagovarjali neformalno in prijateljsko. V prihodnjih dneh bodo v nadzoru možne spremembe, za katere se bodo dogovorili skupaj z ravnatelji.