Predbožično čezmejno zasledovanje

Goriški finančni stražniki so na dan pred božičem zgodaj zjutraj nameravali ustaviti romunski kombi s priklopnikom, na katerem je bil naložen avtomobil. Voznik kombija ni upošteval njihovih znakov in je prek nekdanjega mejnega prehoda v Mirnu zapeljal v Slovenijo. Finančni stražniki so ga zasledovali in ustavili v Ajdovščini, kjer so postopek nadaljevali policisti z območja Policijske uprave Nova Gorica. Ugotovili so, da je bilo v kombiju sedem tujcev, in sicer štirje državljani Moldavije in trije Romuni, stari od 22 do 53 let. Moldavca, stara 27 in 33 let, sta prekoračila čas prebivanja na šengenskem območju, zato so jima izrekli globo. 47-letnemu Romunu so novogoriški prometni policisti izrekli globo zaradi kršitev prometne zakonodaje, vozilo pa izločili iz prometa. V skladu z usmeritvami okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici bodo kriminalisti Romuna kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve dveh kaznivih dejanj, in sicer preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in nevarne vožnje v cestnem prometu. Za prekrške, ki jih je opravil v Italiji, bo odgovarjal na goriškem sodišču.