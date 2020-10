Predlog zakona za posebno logistično cono

Slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc je prejšnji teden vložila predlog zakona za vzpostavitev okrepljene posebne logistične cone (Zona logistica semplificata rafforzata – ZLSR) na obmejnih, pristaniških in logističnih območjih naše dežele. »Gre za izredno razvojno priložnost za goriško pokrajino,« poudarja senatorka, ki je včeraj predlog predstavila s pokrajinskim tajnikom Demokratske stranke in deželnim svetnikom Diegom Morettijem, občinski tajnikom Demokratske stranke Francom Perazzo in nekdanjo goriško senatorko Lauro Fasiolo.

»Upam, da bo predlog čim prej vključen na dnevni red zasedanj senatne komisije za finance. Če do tega ne bo prišlo v prihodnjih tednih in zakon ne bo sprejet do decembra, bomo kakorkoli lahko s postopkom nadaljevali prihodnje leto,« je pojasnila Tatjana Rojc, medtem ko je Moretti opozoril, da dežela lahko že zdaj sproži postopek za vzpostavitev okrepljene posebne logistične cone, kar le še podkrepi zahtevo po čim prejšnjem sprejetju zakona. Med včerajšnjim srečanjem so poudarili, da ima zamisel o vzpostavitvi okrepljene posebne logistične cone podporo raznih političnih strank in številnih občinskih uprav. V začetku julija je deželni svet soglasno sprejel dokument o ustanovitvi okrepljene posebne logistične cone, v katerega so združili glasovalni pobudi Diega Morettija (DS) in Diega Bernardisa (Liga), dan kasneje pa je predlog na pobudo Graziana Pizzimentija odobril tudi deželni odbor.Predlog temelji na tem, kar so za ponoven zagon gospodarstva že storili v okolici Benetk in v kraju Polesine.