Bombijev predor je spet odprt. Za kolesarje, pešce in redke upravičence do prehoda z avtomobilom so ga ponovno odprli v četrtek, potem ko so v prejšnjih mesecih tehniki izvedli vrsto preverjanj, ob zaključku katerih se je izkazalo, da je varen in obenem zaradi pronicanja vode potreben obnove. Na občini morajo pripraviti ustrezni prenovitveni načrt in oceniti višino zneska, ki je potreben za izvedbo del.

