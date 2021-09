Predsedniški obisk 21. oktobra

V četrtek, 21. oktobra, bosta Novo Gorico in Gorico obiskala slovenski in italijanski predsednik, Borut Pahor in Sergio Mattarella. Termin srečanja, ki sta ga predsednika okvirno napovedala že spomladi v Rimu, so nam potrdili v kabinetu novogoriškega župana Klemna Miklaviča. Program je še v pripravi in je v rokah obeh državnih protokolov, potekal pa bo na temo kulture v luči osvojenega naziva Evropske prestolnice kulture 2025.

Predsednika sta jesenski obisk Nove Gorice in Gorice napovedala aprila, ob Pahorjevem obisku v Rimu. Tam se je mudil na povabilo Mattarelle. »Srečanje predsednikov Pahorja in Mattarelle je nadaljevanje rednega dialoga, ki ga predsednika sosednjih in prijateljskih držav vzdržujeta tudi v času epidemije. Predsednik Pahor je bil prvi gost predsednika Mattarelle v tem letu,« so po obisku zapisali v Uradu slovenskega predsednika.V skupni izjavi za medije sta predsednika naznanila, da želita letos jeseni skupaj obiskati Novo Gorico in Gorico, ki kot »dve Gorici in eno mesto« prinašata čudovito, brezmejno zgodbo Evropske prestolnice kulture 2025. Potrdila sta skupno pokroviteljstvo nad projektom, saj menita, da daleč presega regionalne okvire, je evropski v samem bistvu in ga velja upoštevati kot model sožitja in sodelovanja.