Predstavili sedemjezični vodnik po Gorici

Zgodovinar Vanni Feresin, ki je zelo dejaven v centru za ohranjanje in ovrednotenje ljudskih tradicij v goriškem Podturnu, je napisal nov sedemjezični vodnik po Gorici. Njegovo delo je sad večletnega truda in raziskovanja. Vodnik po Gorici in njeni okolici sledi petim različnim sprehodom, ki črpajo navdih v raznih »dušah« mesta: srednjeveški in zgornji del mesta, spodnji del mesta, mesto vere, mesto v duhu »belle époque« in okolica. Precej pozornosti je seveda namenil zgodovini mesta, a tudi lepotam njene okolice, od Svete Gore, Kostanjevice, Soče, do Prevale in Gradišča. Poleg italijanščine, slovenščine, furlanščine in nemščine, so knjigo prevedli tudi v francoščino, španščino in angleščino, saj po besedah Feresinija obstoječi vodniki ne odgovarjajo potrebam turistov slednjih treh jezikov. Namesto fotografij so vodnik, ki ga je izdal center za ohranjanje in ovrednotenje ljudskih tradicij, opremili z risbami umetnice Arethe Battistutta iz Červinjana.

