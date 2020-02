Predstavili vizijo somestja kulture

Čezmejno, zeleno, inovativno somestje. Delovna skupina, ki je v zadnjem letu pisala prijavno knjigo za kandidaturo Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture leta 2025, si tako predstavlja Gorici. Goriškim občinskim svetnikom so člani delovne skupine EPK Neda Rusjan Bric, Vesna Humar in Lorenzo De Sabbata včeraj predstavili vsebino prijavne knjige, ki jo bodo prihodnji teden zagovarjali v Ljubljani pred mednarodno strokovno komisijo.

V četrtek, 27. februarja, bo znano, ali se je (novo)goriška kandidatura uvrstila v ožji izbor. Na včerajšnjem srečanju so bili navzoči goriški in novogoriški župan, Rodolfo Ziberna in Klemen Miklavič, deželna odbornica za kulturo Tiziana Gibelli, več občinskih odbornikov in svetnikov ter goriški prefekt Massimo Marchesiello.

Vodja kandidature Neda Rusjan Bric je nato orisala štiri glavne smernice kulturnih projektov v prijavni knjigi. V središču je projekt Epicenter, ki je fizičen kraj – Trg Evrope - Transalpina, a je obenem tudi zgodovinski projekt: ključni zgodovinski dogodki naših krajev bodo predstavljeni iz različnih perspektiv. Okoli »središčnega« projekta se nato gibljejo projekti Go!Europe (umetniški projekti), Go!Share (komunikacija, jezika, pasivna dvojezičnost) in Go!Green (»zelena duša« mest). Vsebino prijavne knjige bodo podrobneje predstavili medijem jutri, 20. februarja, na sedežu pisarne za EPK 2025 v stavbi novogoriške železniške postaje.