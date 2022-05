Preganjali so ga, ker je sodeloval s Slovenci

V četrtek zvečer so na sedežu kulturnega društva Danica vrteli dokumentarni film o komandantu italijansko-furlanske partizanske divizije Garibaldi Natisone. Mario Fantini Sasso ji je poveljeval od začetne zasnove do konca vojne. O filmu je pred vrtenjem štiridesetim prisotnim gledalcem vseh starosti spregovorila Majda Bratina, podpredsednica goriškega združenja ANPI-VZPI. Ugotavljala je, kako se dogajanja v drugi svetovni vojni vse bolj meglijo v zavesti ljudi. Pojavljajo se najrazličnejše oblike revizionizma z namenom, da se spreobrne vzroke in posledice, plemenite in vprašljive izbire. Opozorila je, da so v narodno mešanih krajih razmere bile še posebno zapletene zaradi skupnih teženj po zmagi in svobodi ter hkrati po različnih predstavah, kako bo po koncu vojne. Pripovedno nit na ekranu razpletajo poznavalci in raziskovalci vojnega časa na splošno in garibaldinskega poveljnika posebej.

V poldrugi uri so prisotni pazljivo sledili življenjepisu industrijskega delavca, ki v okviru komunistične teorije in prakse raste in dozori v karizmatičnega voditelja, ki mu je v obdobju treh let okrog pet tisoč mož zaupalo in sledilo v krute boje, pomanjkanje hrane in opreme. Okrog deset razlagalcev, med njimi tudi dve Sassovi hčerki, pogosto prehajajo na širše scenarije, v katerih se je moral Mario Fantini znajti in potegniti najboljše poteze. V dialektičnem odnosu se je znašel z mnogo močnejšim slovenskim osvobodilnim gibanjem, ki je segalo do Furlanije, v samo Gorico in Trst. Postavilo se je vprašanje porazdelitve operativnih con, da ne bi prišlo do križanja akcij na ozemlju Brd, Soške in Nadiških dolin. Ko so nemške sile pritisnile na ozemlje med Furlanijo in hribovitim območjem, je poveljstvo divizije Garibaldi Natisone zaprosilo, da se premakne na levi breg Soče. To je pomenilo, da se vključi v IX. korpus, kar še danes garibaldincem očitajo deželne desničarske sile. Likvidacija na planini Topli vrh vodstvenega kadra sredinsko desne divizije Garibaldi Osoppo, na sumu, da paktira s fašistično milico v protislovenskem duhu (po koncu vojne so skupaj paradirali po Videnskih ulicah) in da si dokazano prisvaja zavezniško pomoč v hrani in strelivu, je naslednje poglavje, ki je bremenilo in bremeni Sassovo divizijo. V depešah je razvidno, da naročilo za likvidacijo ni prišlo iz štaba IX. korpusa.

Več kot nelagodje je med italijanskimi in slovenskimi bojnimi tovariši povzročila premestitev Sassove divizije iz severne Primorske na Dolenjsko in nato v Ljubljano prav zadnje tedne vojne, namesto da bi jo glavno poveljstvo usmerilo v Gorico ali Trst, kot je veljalo za drugi dve slovenski diviziji. Zamolčani namen naj bi morali iskati v političnem manevru, da ne bi Furlani in Italijani sodelovali pri osvoboditvi mest. Poznavalci dogajanja med zadnjimi aprilskimi nemškimi ofenzivami vključno s premiki na terenu, se sprašujejo, kakšni bi bili pa očitki, če bi Garibaldi Natisone izkrvavela v zadnji bitki na Opčinah namesto Kosovelove brigade, ko je po zaključku štela le 350 borcev (!). Komisar furlansko-italijanske divizije Giovanni Padovan Vanni je v svojih spominih Abbiamo combattuto insieme dokaj prizadeto očital slovenskemu poveljstvu, da pusti pozimi leta 1945 stradati njegove borce, ko pa je veliko hrane prihajalo prav iz furlanske nižine. Tedaj pa sta stradali celotna Primorska in Gorenjska. Stanje je bilo napeto in pravila skrajno stroga: nihče ni smel med večdnevnimi pohodi vzeti niti jabolka prebivalcem naselij in zaselkov. Ko se je to pripetilo, je isti komisar bil dosleden in pričevalec v dokumentarcu obrazloži, kako so postavili pred strelski vod tovariša, ki je z neke kmetije odnesel nekaj krompirjev.

Film se na koncu, zlasti s pričevanji dveh hčera vrne na komandantovo usodo. Nova, republiška oblast, ki se ni s potuho zahodnih Zaveznikov prav nič spremenila glede na predvojno, ga je preganjala, za poldrugo leto poslala v zapor in mu kratila pravico do zaposlitve v glavnem zato, ker je predano, pošteno in tovariško sodeloval s slovenskim osvobodilnim gibanjem. Celo bombo so mu fašisti po vojni vrgli v stanovanje!