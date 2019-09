Prehitro presihanje hočejo zajeziti z nasipi

Začelo se je »reševanje« Doberdobskega jezera pred zamočvirjenem. Na njegovi jameljski strani ravnokar gradijo nasipe, ki bodo predvidoma upočasnili presihanje vode. »Gre za poskusni poseg, ob zaključku katerega bodo izvedenci ugotavljali, ali velja nadaljevati,« pravi doberdobski župan Fabio Vizintin in pojasnjuje, da nasipe gradi konzorcij za bonifikacijo posoške ravnine v sodelovanju z Univerzo v Trstu.

Gradnja nasipov se je začela prejšnji teden. Delavci so najprej v zemljo zabili serijo kolov, ob katere so pritrdili lesene deske, ki so jih prekrili s plastično folijo in zatem z glino, ki sicer sestavlja dno jezera. Z delom so začeli na jameljski strani, kjer so z nasipom obkrožili tamkajšnja brezna. V prihodnjih dneh bodo podobne nasipe zgradili še pred stranskimi požiralniki pod občinsko cesto med ostrim ovinkom in nekdanjo gostilno.