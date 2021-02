Prehod skoraj brez osipa

Prvostopenjski srednji šoli na Goriškem bosta prihodnje šolsko leto še bolj številčni kot letos. Tako kažejo podatki o vpisih petošolcev, ki obiskujejo osnovne šole na večstopenjskih šolah Gorica in Doberdob ter ki bodo prihodnje leto skoraj v celoti nadaljevali svojo šolsko pot na slovenskih šolah. Na splošno se bo število otrok na slovenskih prvostopenjskih srednjih šolah na Goriškem povišalo skoraj za 40 enot v primerjavi z letošnjim letom.

V šolskem letu 2021-2022 bo prvi razred prvostopenjske srednje šole Ivana Trinka v Gorici obiskovalo 76 otrok. Letos je v prvih razredih vpisanih 73 otrok. S številom vpisov bodo lahko ohranili vse tri paralelke, saj ne bo primanjkovalo učencev. Na prehodu med osnovno šolo in prvostopenjsko srednjo šolo so »izgubili« le enega ali dva učenca. »Zadovoljni smo z vpisi, saj so zelo visoki, osip pa res minimalen. Vsekakor družine še vpisujejo otroke, na vseh stopnjah, zaradi česar se nam bo do 1. septembra verjetno pridružil še kak otrok, tako v vrtcih in osnovnih šolah kot na šoli Trinko,« poudarja ravnateljica Večstopenjske šole Gorica Mara Petaros. Skupno bo šolo v Ulici Grabizio v Gorici obiskovalo 219 otrok, kar je 22 več kot letos.

Tudi v Doberdobu je slika pozitivna. Letošnji prvi razred prvostopenjske srednje šole v Doberdobu obiskuje 38 otrok, prihodnje leto pa jih bo 42. Porast se bo še bolj poznal na skupnem številu otrok: letos obiskuje vse tri razrede skupno 99 otrok, v šolskem letu 2021-2022 pa jih bo kar 116. Z osnovnih šol v doberdobskem ravnateljstvu bodo vsi otroci nadaljevali šolanje ali na doberdobski ali na goriški prvostopenjski srednji šoli. »Izjema je le en otrok iz osnovne šole Ljubke Šorli iz Romjana, ki se je vpisal na italijansko šolo Corridoni v Redipulji. Vsi ostali nadaljujejo na slovenskih šolah,« je zadovoljna ravnateljica Večstopenjske šole Doberdob Sonja Klanjšček. Skupno število otrok na prvostopenjskih srednjih šolah bo prihodnje leto višje tako v primerjavi z letošnjim kot z lanskim podatkom. Prihodnje leto bo v Gorici in Doberdobu skupno 335 nižješolcev, letos jih je 296, lani pa jih je bilo 312.