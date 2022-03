Prejemnik letošnje nagrade zavetnikov je Mario Brancati

Nekdanji deželni odbornik in predsednik deželne konzulte za združenja invalidov Mario Brancati je letošnji prejemnik nagrade ob prazniku goriških zavetnikov, Hilarija in Tacijana. Ob Brancatiju bodo tudi letos podelili posebno priznanje še odvetniku Enzu Bevilacqui zaradi njegovega doprinosa kot predsednik Trgovinske zbornice ter goriškemu Zelenemu križu ob 100-letnici njegove ustanovitve. Nagrajence so včeraj predstavili na tiskovni konferenci, kjer so bili prisotni vsi člani komisije. Predsedujeta ji goriški župan Rodolfo Ziberna in dekan mesta, duhovnik Fulvio Marcioni, sestavljajo pa jo še duhovnik stolne cerkve Nicola Ban, občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti, predsednik univerzitetnega konzorcija Paolo Lazzeri, predsednik Trgovinske zbornice (včeraj ga je zastopal generalni sekretar Pierluigi Medeot) in predsednik Fundacije Goriške hranilnice Alberto Bergamin. Župan Ziberna je poudaril, da gre nagrada zavetnikov osebam, ki so darovale svoj čas in energije tudi za druge ljudi. Brancatiju so tako podelili nagrado »za njegovo neutrudno delo v prostovoljnem svetu in za njegov osrednji prispevek deželnemu zdravstvu«. Kot je spomnil marsikateri govornik, je Brancati kot deželni odbornik bil pobudnik vsaj dveh pomembnih zakonov, ki sta kasneje bila za zgled državni zakonodaji. Ena je zadevala oskrbo invalidnih oseb, druga pa ustanovitev interventne številke 118. Odvetnik Enzo Bevilacqua, ki bo prejel posebno priznanje, pa bo odlikovanje prejel zaradi delovanja v sklopu takratne goriške Trgovinske zbornice, ki ji je predsedoval med letoma 1986 in 1998. »Če imamo v Gorici univerzo, to dolgujemo njemu,« je povedal župan, s katerim se je strinjal tudi predsednik univerzitetnega konzorcija Lazzeri. Priznanje bo prejel tudi goriški Zeleni križ, ki ga je leta 1922 ustanovil Lelio Baggiani, danes pa ga sestavlja 200 oseb: prostovoljci, zdravniki, bolničarki, upravni uslužbenci in drugi sodelavci. Sedež imajo od leta 1970 v Crispijevi ulici, skupno razpolagajo s 16 rešilnimi vozili. Goriški dekan Fulvio Marcioni je izpostavil, da nagrado prejmejo ljudje, ki so na nek način »pričevalci« za dobro skupnosti.