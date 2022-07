Preklicali evakuacijo prebivalcev Vrha in Gabrij, danes na terenu 1500 gasilcev

V boj z obsežnim požarom, ki na goriškem Krasu pustoši že več kot teden dni, se bo danes predvidoma podalo 1500 gasilcev iz vse države, napoveduje uprava za zaščito in reševanje. Ponoči je nad požariščem bdelo 1070 gasilcev, pripadniki Slovenske vojske, policija, enote Nujne medicinske pomoči ter drugi pripadniki Civilne zaščite, ki jih je najbolj skrbela burja, zaradi katere so med drugim pozno zvečer odredili preventivno evakuacijo prebivalcev Gabrij in Vrha. Kakih deset prebivalcev teh vasi je noč prespalo v sovodenjski telovadnici. K sreči je bilo stanje pod nadzorom, tako da je sovodenjski župan Luca Pisk v nedeljo nekaj pred 9. uro zjutraj odredil konec evakuacije in prebivalci so se lahko vrnili domov.

DEŽ NI KAJ DOSTI POMAGAL

Okoli 4. ure zjutraj je sicer Goriško prečkala tudi nevihta, tako da se je nad območjem požara pojavilo nekaj padavin. »Dež ni kaj dosti pomagal, vse se namreč zelo hitro suši,« je dejal predstavnik intervencije Robert Okorn. »Danes (v nedeljo) bodo gasilske enote nadaljevale z delom na terenu, pričakuje se predvsem intenzivno zalivanje roba požarišča,« so ob 6. uri zjutraj sporočili s štaba Civilne zaščite za severno Primorsko. Gasilci so ponoči na goriškem Krasu v noči na nedeljo gasili posamezna žarišča ter polivali in čistili robove požarišč. Opravili so tudi pregled požarišča z brezpilotnim letalnikom Slovenske vojske. Kot je za STA povedal Okorn, je bila noč bolj mirna od prejšnje, osredotočili so se predvsem na zahodni del požara proti vasi Lokvice in pod Kostanjevico na Krasu. Tudi nekateri gasilci, ki so se vrnili iz nočne izmene, so nam ob 9. zjutraj potrdili, da večjih plamenov ni, še vedno pa je treba zalivati in nadzorovati območje.

V soboto je 1071 gasilcem in okoli 300 pripadnikom drugih služb ob najmočnejši pomoči iz zraka doslej razmere vendarle uspelo nekoliko umiriti. Glavnina intervencij je v soboto potekala na območju Opatje Selo-Temnica-Miren ter Železna vrata-Trstelj.

Gasilci iz FJK pa so sporočili, da že od jutri pomagajo pri sanaciji območja tudi italijanski helikopterji ter dva letala kanader.

Za danes je tudi zaradi napovedane burje previdnost na prvem mestu. Pri današnji intervenciji računajo na pomoč iz zraka s helikopterji, tudi iz tujine, ter vojaškimi letali za gašenja. Romunska spartana sta že na brniškem letališču, uporabili ju bodo, ko bodo razmere dopuščale.

VEČJE ŠKODE NA OBJEKTIH NE BELEŽIJO

Na terenu bodo tudi prostovoljci, ki bodo pod koordinacijo Zavoda za gozdove izvajali protipožarne poseke in čiščenje okoli vasi, s čimer želijo preprečili preskoke požarov oz. obraniti objekte. Večje škode na objektih do zdaj sicer ne beležijo, pogorela je le koča med Renčami in Trsteljem.