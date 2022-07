Preklicana evakuacija šestih vasi

Prebivalci šestih vasi in zaselkov v občini Miren Kostanjevica se lahko vrnejo domov. Kot so sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite, je namreč preklicana evakuacija naselij Opatje selo, Nova vas, Hudi Log, Lokvica, Segeti in Vrtoče. Evakuacija še naprej velja za Mohorine, saj se je ogenj znova nevarno približal. "Tudi prebivalci ostalih naselij naj bodo v pripravljenosti, saj se razmere na požarnem območju zelo hitro spreminjajo," opozarja civilna zaščita.

Na terenu je danes več kot 1000 gasilcev in več kot 260 gozdnih delavcev.

Obsežen požar na goriškem Krasu, ki se tudi čez noč ni umiril, danes gasijo tudi s sedmimi helikopterji, letalom pilatus, pa tudi hrvaškim kanaderjem. Usmerjeni so predvsem proti Trstelju in za zaščito Renč ter zaselkov in krajev na gozdnatih območjih vznožja Krasa.

Prihaja še nekaj helikopterjev iz tujine, ki so bili dejavni že v prejšnjih dneh, prek evropskega mehanizma je odobrena tudi pomoč treh letal romunske vojske. Po poročanju portala 24ur.com gre za dva Spartana in en Hercules. Transportni letali Spartan, ki imata kapaciteto enako kot kanader, bosta gasili, Hercules pa bo skrbel za logistiko.