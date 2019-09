Preplet ženskosti in elementov narave

Pevke, ki so v soboto oblikovale dogodek ob petnajstletnici dekliške vokalne skupine Bodeča Neža, v njej sodelujejo od ustanovitve, daljši čas ali le nekaj sezon, verjetno pa se prav vsaka izmed njih zaveda, da je del pomembne skupine, saj predstavlja pravo prelomnico tako v načinu delovanja kot tudi v sami podobi ženskih zborov pri nas. Obletnica je bila za zbor, ki se v zadnjih letih postopoma obnavlja, nekakšen mejnik: ob tej priložnosti so se dekleta zavzela za izvedbo izvirnega projekta oz. koncerta »s konceptom«, ki je potekal v Kulturnem centru Lojze Bratuž. Dogodek z naslovom V elementih dobi navdih v gledaliških zborovskih koncertih, ki v različnih variantah (z režijo, koreografijo, scensko in kostumsko opremo) predstavljajo najmočnejši sodobni trend kakovostnega mednarodnega zborovskega gibanja. S to izbiro je Bodeča Neža z dirigentko Matejo Černic še enkrat dokazala, da gre za zbor v koraku s časom in širokih obzorij: pri pripravi programa so pevke tokrat računale tudi na sodelovanje režiserke, plesalke, skladatelja in instrumentalistov. Na odru niso nastopajoči izrekli niti besede, številna publika pa je lahko marsikaj zanimivega prebrala v bogati dvojezični knjižici, ki je veliko več kot koncertni list, saj obsega misli, spomine, zgodovino zbora, dolg seznam prejetih nagrad in priznanj, imena vseh pevk, ki so v teh letih sodelovale s skupino, vtise članic in fotografije. Grafiko je podpisala Lucia Jerman, urednica pa je članica zbora Mateja Jarc.

Na odru centra Bratuž je v soboto nastopila tudi Nika Bagon, nekdanja članica vokalne skupine, ki je v prejšnjih mesecih zaslovela kot profesionalna plesalka v slovenski televizijski oddaji Zvezde plešejo. S posebnim veseljem je sprejela povabilo, da ponovno sodeluje s »svojim zborom«, čeprav tokrat s telesno bolj kot vokalno izraznostjo. Nova prijateljica zbora je igralka Patrizia Jurinčič, ki je s strokovnim znanjem na področju glasbenega gledališča pristopila k režiji tega projekta. Flavtistka Iris Risegari, violončelistka Irene Ferro Casagrande in Neža Podbršček na angleški rog so zaključile ženski krog, ki je skupaj z odborom slavljenk ustvaril sobotno umetniško doživetje, pomemben doprinos pa so dali tudi pianist Matjaž Zobec, tolkalec in skladatelj Patrick Quaggiato ter oblikovalec luči Daniel Peteani. Besedila izvrstno izbranega programa, ki se sploh ni dotaknil običajnih »hitov« ženskih zborov, so govorila o štirih elementih narave.