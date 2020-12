Prepovedali »pokanje«

Goriški župan Rodolfo Ziberna je v prejšnjih dneh podpisal odredbo, s katero je od jutrišnjega dne do vključno nedelje, 3. januarja, prepovedal uporabo petard in drugih pirotehničnih izdelkov na celem občinskem ozemlju. Nadzor nad spoštovanjem prepovedi bodo izvajale policijske sile, kršitelji bodo tvegali od 50 do 300 evrov globe.

Na občini opozarjajo, da bi pokanje petard zlasti v mestnem središču lahko predstavljalo priložnost za druženje, ki je na podlagi omejitev za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom prepovedano. Zaradi covida-19 letos ne bo niti tradicionalnega silvestrovanja na prostem na Travniku, občinska uprava se je svojčas odrekla tudi ognjemetu, seveda so odpadli tudi najrazličnejši praznični dogodki, ki so v prejšnjih letih poživili goriško mestno središče.