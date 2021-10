Presegli bodo rezultat, dosežen pred pandemijo

Na tovornem postajališču družbe SDAG ob robu Štandreža bodo letos presegli rezultat, dosežen pred pandemijo. Če se bo do konca leta nadaljeval dosedanji trend, kar je glede na napovedi o nadaljnji gospodarski rasti v Italiji in nasploh v Evropi zelo verjetno, bo do decembra skozi postajališče šlo preko 80.000 tovornjakov – kar bi predstavljalo najboljši rezultat zadnjih petih let.

»Število tovornih vozil se veča, tako da bomo ob koncu leta po vsej verjetnosti presegli promet iz leta 2019 in tudi iz prejšnjih let,« pojasnjuje izvršni direktor družbe SDAG Giuliano Grendene, po katerem so dobri poslovni rezultati odraz okrevanja evropskega in svetovnega gospodarstva. Skozi Gorico spet potuje veliko tovornjakov, ki vozijo najrazličnejše blago.Od avgusta do junija so na tovornem postajališču našteli 41.000 postankov tovornjakov, kar je za 29 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta in za 13 odstotkov več kot leta 2019. Lansko leto je seveda pogojevala pandemija; ravno med pomladjo je bil tovorni promet kar nekaj časa ohromljen, tako da je veliko bolj pomenljiva primerjava z letom 2019, ki kaže na občuten porast prometa. Dobri poslovni rezultati so se letos nadaljevali tudi avgusta in septembra. Avgusta so zabeležili 13-odstotni porast postankov v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta in kar 16-odstoten v primerjavi z letom 2019. Septembra je bil porast v primerjavi z lanskim letom osemodstoten, v primerjavi z letom 2019 pa 16-odstoten. Od januarja do konca septembra se je na tovornem postajališču nabralo 61.500 postankov tovornih vozil z najrazličnejšim blagom. Pred pandemijo so v letih od 2016 do leta 2019 v povprečju našteli od 70.000 do 75.000 postankov na leto, tako da spričo še vedno velikega povpraševanja po najrazličnejšem blagu pričakujejo, da bodo do konca leta takratne rezultate brez večjih težav presegli.