Prestolnica kulture široka priložnost za nov zagon

Na platformi zoom je sredo potekal IX. Italian Business forum z naslovom Laboratorij sožitja – GO! 2025, razvoj omrežij sodelovanja. Šlo je za prvo iz niza srečanj, ki so namenjena spodbujanju čezmejnega dialoga v pričakovanju Evropske prestolnice kulture, prestižnega naslova, ki si ga Nova Gorica deli z Gorico. Tri ure in pol trajajoči forum, ki so ga iz pisarne EPK na Trgu Evrope – Transalpine preko spleta moderirali Vesna Humar, Jurij Giacomelli in Aleš Waltritsch, je obsegal tri vsebinske sklope: Podjetništvo in inovacije, Infrastruktura in urejanje prostora ter Ustvarjalni prebojniki.

Forum je ponudil mešanico pogledov, iztočnic, idej, opozoril, oziranj v preteklost in poglede proti prihodnosti. Snovalcem projekta je bogat in raznolik izbor sodelujočih nedvomno ponudil dragocene iztočnice za nadaljnje delo. Od razglasitve Nove Gorice za EPK v letu 2025 v partnerstvu z Gorico bo namreč prav kmalu, natančneje 18. decembra, minilo leto dni. »Zahtevno evropsko komisijo je bilo treba prepričati ne le z odlično zgodbo, temveč tudi z dolgoročnimi in strateškimi cilji,« pravi Vesna Humar, koordinatorica projekta, ki poudarja, da je v tem prostoru dovolj znanja, energije in sposobnosti, da se lahko takšen projekt s ponosom izvede. »Najprej je bilo v tem prostoru prisotno globoko nezaupanje, da se lahko podamo na tako pot, a tedanja župana Arčon in Romoli sta priložnost takoj prepoznala,« dodaja vodja projekta Neda Rusjan Bric, ki poudarja, da EPK ni turistična razglednica, temveč priložnost, da območje kritično pregleda svoje šibke točke, jih preseže in dobi nov zagon. Predvsem pa je pomembno, kaj bo po EPK ostalo na dolgi rok. Ne le zidovi, bolj kot to bodo pomembne vsebine, ki bodo generirale nadaljnji razvoj somestja.

Lep primer za to je Matera, ki je naziv EPK nosila leta 2019. »Pred tem je to mesto pomenilo sramoto za Italijo, a se je na račun EPK radikalno spremenilo,« je povedal Carlo Campanile, italijanski veleposlanik v Sloveniji. Danes je mesto med top destinacijami na seznamih turistov, ki obiščejo Italijo. »Upamo, da bo tudi Go Borderless 2025 velika zgodba o uspehu,« je dodal veleposlanik.

Evropsko prestolnico kulture kot pomembno priložnost dojemajo tudi gospodarstveniki, ki se tudi nadejajo dolgoročnih pozitivnih učinkov. »Zaradi preteklosti imamo tu zelo pozitivno stvar, to je multikulturnost, ki pa je ne znamo dovolj izkoristiti. Poleg tega se ta prostor ponaša s čudovitim okoljem. Poslovne partnerje rad popeljem na Kapelo, na Goriški grad, v goriške vinoteke ...« pravi Marino Furlan, ustanovitelj podjetja Intra Lighting, medtem ko je Darja Povšič Peršolja, direktorica novogoriškega računovodskega podjetja Contall, ponudila drugačno izhodišče za diskusijo: strnila je vse glavne težave, s katerimi se srečujejo slovenski podjetniki ob ustanavljanju podjetja v Italiji in obratno ter apelirala, da se morajo administrativne in zakonske ovire čim prej zgladiti v smislu nudenja učinkovitih oblik svetovanja in informacij, s čimer se strinja tudi Serenella Marzoli, direktorica italijanskega zunanjetrgovinskega inštituta v Ljubljani. »Matera je pomembno izhodišče, ki nakazuje, kaj Gorici lahko postaneta v nekaj letih. Vsak evro, ki so ga vložili obiskovalci, je v tistem prostoru podvojil vrednost,« pa se je Marzolijeva navezala na Campanilejevo izvajanje. Da EPK prinaša novo svežino v čezmejno sodelovanje ne le na kulturnem, temveč tudi na gospodarskem področju, se je strinjal tudi Zorko Pelikan, generalni konzul RS v Milanu.

Pomembno vprašanje, s katerim se sooča projekt EPK, je tudi logistika oz. infrastruktura. V tej luči je arhitekt Boštjan Vuga omenil zaključke letošnje arhitekturne delavnice, ki je prinesla zanimive iztočnice za prostorske rešitve na območju Trga Evrope, novogoriške železniške postaje in zahodnega dela Majskih poljan. Za dosego čim boljših uspehov pri uresničevanju projekta pa Sandra Sodini, vodja službe za mednarodno sodelovanje in evropske projekte pri FJK, priporoča, da se snovalci osredotočajo tudi na dialog z obema državama in deželo FJK in ne le z obema občinama. »Poleg pretoka ljudi in blaga je izjemnega pomena tudi pretok informacij med obema prostoroma. Predpogoj za to pa je poznavanje jezika bližnjega,« je poudaril Livio Semolič, član upravnega odbora zavoda CiviBank, medtem ko direktor SDGZ Andrej Šik v luči infrastrukturnih vprašanj opozarja na problem digitalne infrastrukture, kar je v letu 2021 predpogoj za uspešno delovanje tako gospodarskih kot tudi kulturnih in drugih dejavnosti. »Epidemija nam je pri tem vprašanju nastavila ogledalo in razgalila marsikatero pomanjkljivost, še zlasti na italijanski strani. Velikokrat se je zaradi slabih internetnih povezav zatikalo že pri izvajanju šolanja na daljavo,« opozarja Šik, ki je spregovoril tudi o projektih železniških povezav med Italijo in Slovenijo. Novinar in urednik Bojan Brezigar pa je med drugim izpostavil, da bi kazalo projekt EPK 2025 izkoristiti za integracijo ljudi. Politika je, poudarja, v tej smeri že naredila velike korake. »Res je, odnosi med ljudmi bodo najpomembnejša zapuščina EPK,« se je strinjala Humarjeva.

EPK računa tudi na t. i. ustvarjalne prebojnike, ki bodo obogatili program in prostor. Filmu, denimo, je v prijavni knjigi posvečeno celo poglavje. »Film pa je lahko tudi ogromen podjetniški projekt,« dodaja Boris Peric iz Transmedie. V tej luči je izpostavil projekt Go film office, ki bo s tem, da v goriškem prostoru gosti večje filmske produkcije, pripomogel k razvoju še ostalih povezanih dejavnosti. In prav zgodbe, ki jih je in jih še piše vsakdanjik ljudi, živečih ob meji, pa so takšne, da bi z njimi lahko polnili knjige ali kinodvorane, je prepričana zgodovinarka Kaja Širok, ki sodeluje pri projektu GO! 2025. »Imate veliko odgovornost, postavljate projekt, ki ima tudi pomembne politične in gospodarske razsežnosti. To bi rad videl tudi na primeru Trsta in Kopra,« pa je debato zaokrožil Stefano Lusa, novinar in urednik na Radiu Koper-Capodistria