Pretovor je narastel

Družba SDAG je med lanskim letom poslovala uspešno; na tovornem postajališču ob robu Štandreža sta se povečala tako pretovor kot število tovornjakov, ki so postali na parkirišču. Delničarji so obračun lanskega poslovanja odobrili na skupščini, ki je potekala prejšnjo sredo; na zasedanju so tudi spremenili uradni naziv postajališča: »autoporto« je postal »interporto«, kar bo družbi SDAG omogočilo, da bo tako na državni kot na evropski ravni lahko vlagala prošnje za pridobitev prispevkov, ki so namenjeni razvoju intermodalnih terminalov. Sprememba naziva je bila sicer možna, potem ko se je pred časom družba SDAG vključila v zvezo UIR - Unione interporti riuniti, ki povezuje intermodalne terminale in postajališča iz vse Italije.

»Gre za pomemben korak v smeri zagotavljanja nadaljnjega razvoja našemu postajališču, še zlasti v pričakovanju na odobritev novega državnega zakona, ki bo posodobil predpise o delovanju intermodalnih terminalov,« poudarja izvršni direktor družbe SDAG Giuliano Grendene, ki poudarja, da je bilo lansko poslovanje tovornega postajališča zelo dobro. Povečal se je pretovor raznega blaga, zlasti živil in prehrambenih izdelkov, precej več je bilo tudi tovornjakov, ki so postali na tovornem postajališču. Grendene opozarja, da je zelo pomembna tudi krepitev sodelovanja s podjetjem Adriafer in z njenim izvršnim direktorjem Mauriziom Cociancichem, s katerim si prizadevajo za povečanje pretovora na vlake.

»Med lanskim letom se je pretovor palet z živili in prehrambenimi izdelki povečal za dva odstotka v primerjavi z letom 2020, medtem ko se je promet na področju logistike povečal za šest odstotkov. Na naših parkiriščih smo skupaj našteli 81.076 tovornjakov; njihovi šoferji so se posegli po najrazličnejših storitvah, ki jih nudimo,« poudarja Grendene in pojasnjuje, da se je lani število tovornjakov povečalo za sedemnajst odstotkov v primerjavi z letom 2020 in za deset odstotkov v primerjavi z letom 2019.