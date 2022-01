Pretovor narastel za 11 odstotkov

V tržiškem pristanišču Portorosega se je lani pretovor v primerjavi z letom 2020 povečal za 11,39 odstotka. Skupno so pretovorili 3.279.833 ton blaga. Preko 20-odstotno rast so zabeležili pri razsutih tovorih (2.452.482 ton); povečal se je tudi pretovor metalurških proizvodov in mineralov, ki sta se povečala za 23 oz. 25 odstotkov.

Med lanskim letom je za nekaj manj kot deset odstotkov upadla količina blaga, pretovorjena na večnamenskih ladjah, medtem ko se je za kar 115 odstotkov narastel pretovor kontejnerjev, saj so našteli kar 1493 enot TEU. Še vedno negativen je bil tudi pretovor gospodarskih vozil, ki se je znižal za nekaj manj kot osemnajst odstotkov v primerjavi z letom 2020; skupno so pretovorili 70.764 vozil. Upad je posledica svetovne krize avtomobilske industrije, ki jo povzroča pomanjkanje polprevodnikov; roki za dobavo vozil so se podaljšali, pri čemer analitiki predvidevajo, da se bodo težave še nadaljevale.K porastu pretovora je prispeval tudi sosednji železniški terminal; z blagom, ki je v Tržič prispelo na ladji, so natovorili 1317 vlakov, kar predstavlja skoraj dvajset odstotkov več kot leta 2020. V tržaškem in tržiškem pristanišču so skupno natovorili 10.621 vlakov.