»Preusmeriti se moramo v alternativne in posebne izdelke«

»Obrtniški poklici počasi izumirajo. Mladi se zanje ne zanimajo več, poudariti pa je treba, da država izumrtja nikakor ne preprečuje,« nam je povedal mizar Andrej Cevdek, ki ima svojo delavnico na Peči. Poleg drugih obrtnikov z Goriškega nam je pojasnil, zakaj je mizarjev, čevljarjev, urarjev in zlatarjev vedno manj. »Primanjkuje sredstev, ki bi omogočila izučitev mladih in hkrati preprečila, da bi bili zaradi vajeništva lastniki obrtniških dejavnosti ob del zaslužka. Danes je namreč zahtevno delati in obenem skrbeti še za vajenca,« pojasnjuje mizar.

Podobnega mnenja je tudi Aleš Šuligoj, lastnik urarne in zlatarne v Gosposki (Carduccijevi) ulici v Gorici, ki je študiral ekonomijo, tako da ni bil nikoli obrtnik, čeprav iz lastne izkušnje lahko potrdi, da je urarjev in zlatarjev vedno manj, saj se jih zelo težko najde.

Čevljar iz Sicilije Rosario Scandariato pa meni, da se mladi za poklic ne odločajo več, ker jih ne zanima in mislijo, da ni tako dobičkonosen. »Čevlje zadnje čase izdelujejo s cenejšimi materiali, tako da stranka večkrat raje kupi novo obuvalo, kot da bi ga dala popraviti. Poleg tega pa se začetnik takega poklica ne izuči hitro, ker je precej zahteven,« pojasnjuje čevljar.