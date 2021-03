Goriški policisti so v noči na nedeljo aretirali 41-letnega šoferja tovornjaka, ki je prevažal večji tovor marihuane. Slovenskega državljana so ustavili na deželni cesti št. 351, ki iz Červinjana pelje proti Gorici. Tovornjak so skupaj pregledale patrulja goriških kriminalistov in dve patrulji mejne policije: na tovornjaku je bilo 52,115 kilograma marihuane visoke kakovosti.