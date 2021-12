V avtomobilu je prevažal pet pasjih mladičev, štirje izmed njih niso imeli veljavnega pasjega potnega lista in niti mikročipa. Goriški policisti so v noči na četrtek, 2. decembra, ovadili 47-letnega madžarskega državljana zaradi nezakonitega prometa z živalmi. Patrulja goriških policistov je izvajala poostreni nadzor v bližini krožišča v Štandrežu. Med vožnjo so policisti naleteli na avtomobil, ki je povečal hitrost, čim je opazil policijsko vozilo. Osebje goriške kvesture je seveda nemudoma prestreglo voznika in pregledalo avtomobil. V njem so našli štiri mladiče pudlja in enega maltežana. Po nadaljnjem preverjanju se je izkazalo, da jih je 47-letni voznik prevažal brez ustreznih dokumentov. Policisti so madžarskega državljana prijavili sodnim oblastem, medtem ko so kužke zasegli.