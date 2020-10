»Nismo tu, da govorimo o bolezni in smrti. Preventiva je življenje!« Tako je bilo včeraj slišati v Ljudskem vrtu, kjer so predstavili rožnato klop z modro desko, ki bo mimoidoče opozarjala na pomembnost preventive za boj proti raku na dojki – tako pri ženskah kot pri moških.Včerajšnji dogodek je združenje Andos priredilo v sodelovanju z onkološkimi združenji Volendo continuare, Spiraglio, Annastaccatolisa in pod pokroviteljstvom goriške občine. Zamisel za rožnato klop – z dodatkom modre deske – prihaja iz Toskane, kjer je doma združenje Annastaccatolisa. Njegova predsednica Roberta Romani, mama Annalise, ki so ji pri 30 letih diagnosticirali raka na dojki in je po treh letih žal umrla, je bila navzoča na včerajšnji slovesnosti. »V Toskani smo teh klopi že postavili približno 30, ta pa je posebna, ker je prva v kaki drugi italijanski deželi,« je povedala Romani. »Prvo preventivno dejanje je ozaveščanje; kakor kaže primer moje hčerke, je pomembno, da o preventivi razmišljajo tudi mlade ženske,« je poudarila Roberta Romani.