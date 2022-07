Preventivna evakuacija prebivalcev Vrha in Gabrij

Preventivno evakuirajo prebivalce Gabrij in Vrha. Sovodenjska občinska uprava je ob 21. uri zvečer sporočila, da »ponoči napovedujejo porast burje, ki lahko s hitrim tempom razplamti požar v smer našega kraškega predela. Ker v nočnem času je nevarnost težje obvladljiva, nam pristojne oblasti naročajo preventivno evakuacijo Vrha in Gabrij. Kdor nima možnosti namestitve pri sorodnikih ali prijateljih bo sprejet v telovadnici v Sovodnjah. Sledite prosim navodilom in bodimo mirni, kolikor je možno. Ne mudi se, imamo čas do 23.30 - 24.ure. Župan.«

Po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA, naj bi evakuirali 300 ljudi, ki naj bi jih sprejeli v sovodenjski telovadnici ter v Tržiču in Gradišču.