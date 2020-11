Preverjajo globino podtalnice

V Ronke so pripeljali velik vrtalni stroji, s katerim bodo v prihodnjih dneh preverili, ali se je spremenila globina podtalnice. V zadnjih letih je podzemna voda zalila številna kleti in ponekod tudi ulice, kar še zlasti velja za predel vasi v okolice palače Hinke. V davni preteklosti je Soča tekla skozi območje, kjer so zatem zrastle Ronke; med drugim so ravno nedaleč od palače Hinke našli ostaline nekdanjega rimskega mostu. Nihanje podtalnice, ki je še vedno vezana na Sočo in na sistem podzemnih kraških voda, preverjajo s štirimi sondami, ki so potrebne vzdrževanja, za kar bo s pomočjo vrtalnega stroja poskrbelo podjetje Tecnopenta iz kraje Teolo pri Padovi.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.